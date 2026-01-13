両手足に麻痺（まひ）がある岩崎龍介さん（４１）＝岡山県倉敷市真備町川辺＝が、総社市内の情景をボールペン画で１００点描く「総社百景」の制作に励んでいる。ペンの持ち方を工夫して筆圧の弱さを補いながら、これまでに手がけたのは２０点余。そのうちの１点が２０２５年度の全国公募展「第４４回肢体不自由児・者の美術展」で厚生労働大臣賞に輝き、「今後の創作の大きな励みになる」と意欲を新たにする。【写真】全国公募展