米国の娯楽情報紙の「バラエティー」はこのほど、映画作品「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」が2025年12月19日の公開以来、興行成績で北米市場のトップを走り続けており、今週末には興行収入をさらに2000万ドル（約32億円）積み増して4度目の週末興行収入トップになる見通しと発表しました。「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の北米での興行収入は3億2000万ドル（約510億円）に達しており、米国国外での好調に