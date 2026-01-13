¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ä¤È¡ÄÇÐÍ¥¡¦¸þ°æÍý¤È½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Î?¿ÈÄ¹º¹?ºÝÎ©¤Ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ä«¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯!¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£12Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë2¿Í¤Ï¡¢Çò°á»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¤Î¸þ°æ¤È¡¢2021Ç¯¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¡Ö152.3¥»¥ó¥Á¡×¤ÈX¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¶¶ËÜ¤¬¥¹¥Ë