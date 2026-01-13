福岡県警八幡西署は13日、北九州市八幡西区黒崎3丁目15番付近で同日午前9時10分ごろ、女子学生が見知らぬ男性にスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は身長160くらいの小太り。黒色ジャンパー、黒色ズボン、白色マスク、青色ベレー帽を着用し、スマートフォンを所持していたという。