13日の東京株式市場で日経平均株価は先週末とくらべ1609円27銭高い5万3549円16銭で取引を終え、終値ベースで史上最高値を更新しました。先週6日には5万2518円で終値の最高値を更新していましたが、13日は初めて5万3000円を超えました。高市総理大臣が衆議院の解散を検討している中、積極財政路線を掲げる高市政権の政策遂行力が増すのではないかという期待感から連休明けの13日は全面高の展開となり、日経平均株価の9割の銘柄が値