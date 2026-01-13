フリーアナウンサーの古舘伊知郎が１３日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に電話出演。この日、訃報が伝えられた久米宏さんについての思いを語った。古舘は、久米さんが１８年メーンキャスターを務めた「ニュースステーション」からバトンを引き継ぎ「報道ステーション」のメーンキャスターに。番組では久米さんが古舘について話しているＶＴＲを放送した後、古舘とは電話を繫いだ。古舘は、テレビ朝