日経平均株価の終値を示すモニター。前週末比1609円27銭高の5万3549円16銭となり、終値としての最高値を更新した＝13日午後、東京都中央区連休明け13日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が大幅続伸した。終値は前週末比1609円27銭高の5万3549円16銭で、6日以来1週間ぶりに最高値を更新した。高市早苗首相が衆院解散の意向を固め、政権基盤が安定し積極財政政策が加速するとの期待から買い注文が広がった。同時に財政悪化の