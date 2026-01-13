陸上男子100メートルで10秒00のU18世界記録者・清水空跳（そらと、星稜高2年）が13日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターで日本陸連によるU20育成競技者研修合宿に参加した。今年の目標は、6月の日本選手権優勝と9秒台に設定。「日本選手権は優勝を目標にしたい。優勝がついていくことで、アジア大会への出場も見えてくる。U20世界選手権も勝ちにいきたい」と意気込んだ。今オフは順調に練習を消化しており「ピッ