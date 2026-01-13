日本代表のウエアでポーズをとるフィギュアスケート男子の佐藤駿＝13日、埼玉県上尾市フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ冬季五輪代表の佐藤駿（エームサービス・明大）が13日、埼玉県上尾市で報道陣に練習を公開して「自己ベスト（合計292.08点）を更新できるように頑張りたい」と語り、初出場でメダルを期待できる大台の300点超えを目標に掲げた。「日本で一番寒いと言われる」と苦笑する拠点のリンクで、午前7時台