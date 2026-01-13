日本サッカー協会（ＪＦＡ）の川淵三郎相談役が１３日、久米宏さんを追悼した。「Ｊリーグ開幕当初、久米さんの番組を通じてどれだけＪリーグをＰＲすることができたかを思うと感謝してもしきれません。『ニュースステーション』に何度も呼んでいただき、Ｊリーグの理念や当時のプロスポーツと一線を画す部分を説明する機会を与えていただきました」と川淵氏。「その際、Ｊリーグの『定款』を全文読まれていたのには驚かされま