セブン‐イレブン・ジャパンは、人気の韓国アイスの「ハートティラミス」と「クリーミーヨーグルトボール」を、20日より順次発売する。【写真】ぱきっと割れる『ハートティラミス』数量限定で登場する「ハートティラミス」は、スプーンで天面のチョコレートを割って食べるアイス。ティラミスが本格的な味わいで、おいしく、楽しく食べられる一品となっている。「クリーミーヨーグルトボール」は、昨年5月に発売し大ヒットした