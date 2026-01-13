女優の寺島しのぶ（53）と藤山直美（67）が13日、都内で2月5日に初日を迎える「お光とお紺〜伊勢音頭恋の絵双紙〜」（東京・新橋演舞場）の製作発表に出席した。1987年に森光子さんと、草笛光子（92）で初演した舞台「油屋おこん」（脚本小幡欣治）が下敷き。三重・伊勢の遊郭を舞台に、幼なじみの遊女二人の友情と恋を描く。最後は初演と異なりハッピーエンドになるという。寺島と藤山は12年ぶりの共演だが、同じ12月28日