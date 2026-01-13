元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所が13日、公式サイトを更新し、発表した。久米さんは、1985年10月から「ニュースステーション」のメインキャスターを務めた。85年10月のスタートから18年半で放送回数4795回、平均視聴率14・4％（ビデオリサ