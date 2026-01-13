第１０４回全国高校サッカー選手権で悲願の初優勝を飾った神村学園（鹿児島）は１３日、歓喜から一夜明けた喜びを語った。史上６校目となる全国高校総体との２冠の立役者である主将のＤＦ中野陽斗（３年）とＦＷ日高元（３年）は、早朝からのテレビ生出演など、優勝校ならではの経験を味わった。この日、東京を出発し、鹿児島に戻る。＊＊＊＊選手権の得点王に輝いた日高が、オファーが届いているＪ２大宮へ入団すること