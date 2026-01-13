トランプ米大統領はグリーンランド領有について「穏便な方法で済まなければ我々は強硬な手段をとる」と話し、外交で解決できなければ米軍を活用する可能性を示唆、脅しをかけている。2026年1月13日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）はアメリカのグリーンランド領有に向けての動きを追った。米国はレアアース中国依存度を下げたいなぜトランプ大統領は暴走するのか。グリーランド領有の実現度を問われたキヤノング