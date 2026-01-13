株式会社KADOKAWAは、『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚冬毬役や、同作品発のスクールアイドルグループ「Liella!（リエラ）」のメンバーとしても活動中の坂倉花の初写真集を、2026年4月3日（金）に発売することをリリースした。カメラマンはHIROKAZU氏が担当、撮影は大阪、京都、奈良、宮古島にて行われた。発売まで3ヵ月を切った本日2026年1月13日（火）に先行カットと共に情報解