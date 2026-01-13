2026年の冬ドラマ戦線は始まったばかりだが、早くも《相当面白い》の声が相次いでいる。松山ケンイチ（40＝写真）主演の「テミスの不確かな法廷」（NHK＝火曜夜10時）だ。《発達障害を抱えた裁判官が、自らの特性と格闘しながら難解な事件に挑む法廷ヒューマンドラマ》（NHK公式サイトから）で、松山は裁判官の安堂を演じている。原作は直島翔氏の小説だ。【もっと読む】窪田正孝の人気を食っちゃった？ NHK「宙わたる教室」金髪