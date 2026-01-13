テクニカルポイント ポンドドル、トレンド性弱まる、現在の水準はポイント密集水準 1.3602エンベロープ1%上限（10日間） 1.3557ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3480一目均衡表・転換線 1.3474現値 1.346710日移動平均 1.346221日移動平均 1.3428一目均衡表・基準線 1.3400200日移動平均 1.3369100日移動平均 1.3368ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.3332