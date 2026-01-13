11日、神奈川県秦野市で発生した山火事について、消防はさきほど火がほぼ消し止められたと発表しました。この山火事は11日午前、神奈川県秦野市の塔ノ岳への登山道にある山小屋「堀山の家」の付近で火事があり、周辺の山林に燃え移ったものです。これまでに消防や自衛隊のヘリコプターなどが消火活動にあたっていましたが、消防によりますと、熱源がほぼ消失し延焼の可能性が低いことから、発生からおよそ50時間経過した13日午後0