タレントのボビー・オロゴンが、きょう13日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16※関西ローカル）に登場する。【写真】『相席食堂』新企画「世界の格闘技相席」が始動今年還暦を迎える年男・ボビーは、三重県多気郡多気町を訪れる。6年前にいろいろあって、テレビ出演は減ったが、現在は主に投資家として活躍している。力の神様を祀る佐那神社から旅をスタートすると、畑で作業中の柿農家と相席。「儲かんのか？」と単刀