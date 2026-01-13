高市総理が“衆議院を解散する”との観測報道をうけて、日経平均株価は急騰し、初の5万3000円台で取引を終えました。きょうの日経平均株価は、朝方からほぼ全面高となり、先週末と比べて一時1800円以上値上がりしました。その後も5万3000円台を維持し、終値は1609円高い5万3549円で取引を終えました。先週、高市総理が“衆議院解散”の検討に入ったと一部で報じられ、市場では「積極財政」で景気が下支えされるといった期待が広が