【第76話】 1月12日 公開 【拡大画像へ】 小学館は1月12日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第76話を週刊コロコロコミックにて公開した。 本作は「炎の闘球児 ドッジ弾平」の主人公・弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する現代版熱血ドッジボール漫画。第76話では、練習用闘球マシ