1月12日、国立代々木競技場第一体育館にて『第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会』男子決勝戦が行われ、アルバルク東京が72－64でシーホース三河に勝利し、14大会ぶり3度目の優勝を果たした。 決勝の舞台で司令塔として先発出場したテーブス海は、決勝戦でシュート成功率に苦しみながらも8得点をマーク。ビハインドを背負った第2クォーターには、福澤晃