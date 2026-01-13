午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１６０、値下がり銘柄数は３９６、変わらずは４３銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、銀行、卸売、証券・商品など。値下がりで目立つのは空運、その他製品、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS