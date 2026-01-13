１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円７８銭前後と前週末午後５時時点に比べ１円３０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円１８銭前後と同１円７０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５７円９０銭台で推移していたが、午後１時１０分過ぎには１５８円９１銭前後までドル高・円安が進行。昨年７月中旬以来、１年半ぶ