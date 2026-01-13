尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の内乱首謀容疑に関する1審裁判は、本日（1月13日）の論告求刑公判をもって審理を終える。韓国法曹界では、特別検事チームがどのような論理で求刑を行うのかに注目が集まっている。【解説】尹前大統領、死刑求刑の可能性も…なぜ今回の裁判の核心は、2024年12月3日に発生した非常戒厳騒動を、国家転覆を企図した「クーデター的内乱」と規定するのか、それとも統治権者による極端な「権限乱用」