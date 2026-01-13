鶴岡市によりますと、12日の午前7時35分ごろ、山形県鶴岡市下川地内で道路を横断するクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】道路を横断するクマ1頭目撃鶴岡市下川（山形） クマの体長はおよそ50センチメートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。