ＴＥＮＴＩＡＬ [東証Ｇ] が1月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の経常利益(非連結)は6.5億円となり、通期計画の30億円に対する進捗率は21.7％となった。 ※25年8月期(7ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュース