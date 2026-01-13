ジャパニアス [東証Ｇ] が1月13日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の経常利益(非連結)は前の期比5.5％増の10.7億円になり、26年11月期も前期比3.9％増の11.2億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。9期連続増収、7期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の101円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の経常利益は前年同期比12.5％減の3.6億