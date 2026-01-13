ｎｏｔｅ [東証Ｇ] が1月13日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比3.5倍の2.6億円に伸び、従来予想の2.1億円を上回って着地。26年11月期も前期比2.7倍の7億円に急拡大を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。9期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.9倍の1.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.1％→11.8％に急改善し