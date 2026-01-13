Ｇｕｎｏｓｙ [東証Ｐ] が1月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比80.9％増の1.6億円に拡大した。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の7.7億円→3.6億円(前期は3.2億円)に53.2％下方修正し、増益率が2.4倍→10.8％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期