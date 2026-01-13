バドミントンの田口真彩が成人を迎え、鮮やかな振り袖姿を披露しました。田口選手はパリ五輪混合ダブルスで銅メダルを獲得した渡辺勇大選手と新ペアを組み、第79回全日本総合バドミントン選手権大会で松山奈未選手と緑川大輝選手ペアを下し初めて頂点に立ちました。2025年10月9日に20歳となった田口選手。12日の成人の日に所属するACT SAIKYOが公式SNSで田口選手をお祝い。「チームから、田口真彩が成人を迎えました 新成人の皆さ