新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）厚生労働省は13日、全国約3千の定点医療機関から昨年12月29日〜今年1月4日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が3629人で、1機関当たり1.13人だったと発表した。前週比0.86倍で、3週ぶりに減少した。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは北海道の4.51人で、福島4.44人、秋田3.32人と続いた。少なかったのは佐賀0.18