山口県上関町で取材に応じる中国電力の中川賢剛社長＝13日午前中国電力が山口県上関町で計画している使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設を巡り、同社の中川賢剛社長は13日、貯蔵量などを示す事業計画の提出時期について「現時点で決まったものはない」と述べた。上関町で西哲夫町長との面会後、記者団の取材に応じた。中川氏らは定例の新年のあいさつとして西氏らを訪問。30分余り非公開で会談し、「計画の策定を進めている」と