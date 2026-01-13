藤山直美（67）寺島しのぶ（53）が13日、都内で、舞台「お光とお紺〜伊勢音頭恋の絵双紙〜」（2月5〜24日、東京・新橋演舞場）の会見に出席した。12年ぶりの共演に藤山は「共通点は誕生日が同じなんです。だから、年に1回は必ずコンタクトを取る。こうやって一緒にお芝居させていただけるのはうれしく思っています」と話し、寺島も「まさかまたご一緒させていただけるなんて夢のようです。直美さんと一緒にできるんだったら何で