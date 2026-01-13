サントリーは1月13日、2026年の「国内酒類事業方針・ビール事業方針」に関する説明会を開催した。国内酒類市場を取り巻く環境が大きく変化する中、同社は価格帯ごとの主力ブランドを明確に位置づけ直し、ビール市場を再び成長軌道へ戻す考えを示した。○西田社長「2026年はビールカテゴリ―を飛躍的に成長させる」冒頭、新たに代表取締役社長に就任した西田栄一郎氏が登壇し、「酒類市場に身を置けることを心から嬉しく思う。酒類