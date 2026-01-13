群馬県の山本一太知事（６７）が１３日、群馬県庁で定例記者会見を開き、前橋市長選挙で当選を果たした小川晶前市長について言及した。山本知事は小川氏のラブホテル密会騒動を自身のブログなどで厳しく批判。同選挙でも市議会の自民党系２会派とともに新人で弁護士の丸山彬氏を支持していた。ブログでの厳しい発言が小川氏の支持拡大を後押ししたとの見方がある。山本知事は「自分の行動については、１％の後悔もありません