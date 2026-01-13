フリーアナウンサーの笠井信輔氏が１３日、ブログを更新。１日に死去した久米宏さん（享年８１）を追悼する文章を投稿した。笠井氏は「１９８０年代アナウンサーを目指す我々学生にとって、久米さんはアナウンサー界のスターでありカリスマでした」と久米さんの存在感の大きさをつづった。さらに「アナウンサー試験を受けるときにテレビ朝日で『好きなアナウンサーは徳光さん憧れのアナウンサーは久米さん』と話し