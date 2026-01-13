◇大相撲初場所３日目（１３日、東京・両国国技館）静岡・焼津市出身の東幕下５枚目・吉井（時津風）が“流血待った”の影響を受けず勝利、１勝１敗にした。同３枚目・紫雷（木瀬）の左を差し、もろ差しになろうとしたところ行司から「待った」がかかった。吉井は「まわしもずれていない。何なんだろう。パニックになった」と理由がわからず戸惑った。相手の額から流血。その後（血が）ぬぐわれて、再開。前に出て寄り切った。