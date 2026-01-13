福岡市は13日、早良区の保育施設で感染性胃腸炎の集団発生が起きたと発表しました。園児14人が症状を訴えています。福岡市によりますと、8日から10日にかけて、0歳から4歳までの園児14人が嘔吐や下痢、発熱の症状を訴えました。このうち4人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の園児はおらず、全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは汚染された二枚貝などを生や不十分な加