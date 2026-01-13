高市早苗首相の招待で日本を訪問した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は13日、「韓日間の協力関係は、いつになく、そして何よりも重要だと考える」とし、「日本国民と韓国国民が力を合わせ、新しい未来に向けて共に歩んでいければと思う」と述べた。李大統領はこの日、奈良県内で開かれた韓日首脳会談の冒頭発言で、「韓国と日本の交流と協力がいつになく重要な時期に、ここ奈良で首相と私が会談を持つことになったのは、本当