みなさま、「ダンベ救出大作戦」という言葉を聞いたことはありますでしょうか？「ダンベ救出大作戦」とは、日本最大級の魚貝類専門データベース「市場魚貝類図鑑」を運営する「ぼうずコンニャク」氏が提唱する取り組みで、「小さい」「まとまって獲れない」「捌きづらい」といった理由から流通にのらず廃棄されてしまう魚（＝未利用魚）を救出し、食べる活動です。ダンベ行きの魚（売買対象にならず、「ダンベ」という容器に入れら