ブルガリ ドルチがサン・ヴァレンティーノに贈る特別なチョコレートコレクション「コレツィオーネ・サン・ヴァレンティーノ2026」が15日より期間限定で登場する。これを記念し、ブルガリ アンバサダーであり、歌手で俳優の中島健人が、新作コレクションの魅力を伝えるスペシャル動画に出演。きょう13日より本動画およびオフショット動画を公式インスタグラムにて順次公開する。【動画】美しい…チョコレートを堪能する中島健人