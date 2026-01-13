「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）東幕下１１枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が大辻（高田川）と対戦。無傷２連勝を飾った。離れて仕切った大辻の腕を手繰って、中に入りながら前に。土俵際で粘られるも、止まらず押し出した。２日連続の相撲で連勝。「きのうより動きはいい。体はキツイけれど相撲を取れる喜びがある。相手の足が出るのが見えた。体は動いている」とうなずいた。自己最高体重の１０８キロで臨