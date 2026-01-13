放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。前橋市長選の結果を受けて、強烈なジョークを飛ばした。前・前橋市長辞職のため12日投開票の結果、小川晶氏（43）＝無前＝が、弁護士丸山彬氏（40）＝無新、共産推薦の元市議店橋世津子氏（64）＝無新＝ら4人を破り再選した。 この結果を受けて、デーブ氏は「【速報】前橋市はラブホテルの市長公邸化を検討へ」と強烈な皮肉をつづってい