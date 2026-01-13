スポニチスポニチアネックス

「報ステ」引き継いだ古舘伊知郎「意図的に久米さんを嫌いになりました」

  • 久米宏さんの訃報を受け、古舘伊知郎がTBS系「ゴゴスマ」に電話出演した
  • 意図的に報道ステーションを嫌いになった理由について説明
  • 「ちょっと感情が入っちゃうけど、かなわないんですよ」と打ち明けた
