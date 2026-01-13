気象台は、午後3時19分に、暴風雪警報を羅臼町に発表しました。また暴風警報を釧路市釧路に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・羅臼町に発表 13日15:19時点釧路地方では、13日夜のはじめ頃から13日夜遅くまで暴風に警戒してください。根室地方では、13日夜遅くから14日明け方まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□暴風警報【発表】13日夜のはじめ頃から13日夜遅くにか