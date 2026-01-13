ゴールデンボンバーの歌広場淳（40）が13日、X（旧ツイッター）を更新。右足の「前十字靭帯（じんたい）断裂」と診断され、治療・手術のため入院することを報告した。歌広場は「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します。症状としては右足の前十字靭帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と報告。「こういったことを公表するべきか考えたのですが、最近は公式のスケジュー