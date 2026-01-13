気象庁は13日（火）「気温」と「降雪」に関する早期天候情報を発表しました。 【写真を見る】3連休並みの猛烈寒波再来…1月20日頃から全国的に“10年に1度”程度の「低温」かさらに、日本海側を中心に「著しい大雪」のおそれ【気象庁 早期天候情報】 今月20日頃から全国的に10年に1度程度の低温の可能性が高まっているということです。 また、「降雪」についても今月20日頃から日本海側を中心に著しい大雪のおそれがあると