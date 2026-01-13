プーマは、世界各地で開催されているフィットネスレース「HYROX（ハイロックス）」のグローバルパートナーとして、競技者のパフォーマンスを支える革新的なギアを提供している。昨年8月には日本初となるHYROX横浜大会を開催し、今年1月には大阪大会の開催も予定されるなど、日本国内でもフィットネスレースへの関心が高まりを見せている。こうした盛り上がりを背景に、最新の「PUMAxHYROX」コレクションが1月15日から順次発売する